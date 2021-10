Al via le attività di sensibilizzazione dei cittadini per il rispetto e la cura dell'ambiente. L'appuntamento è per domani, 3 ottobre, presso il bosco di via Sfratti.

È in programma una raccolta straordinaria di rifiuti che coinvolgerà associazioni, volontari e cittadini. Una giornata dedicata alla pulizia del bosco dove purtroppo gli incivili abbandonano immondizia di ogni genere e dimensione.

In passato sono state promosse analoghe iniziative a cui hanno preso parte tanti volontari, che hanno ripulito le aree verdi dagli scarti abbandonati selvaggiamente. Stessi interventi al centro e in periferia, dove sono stati rimossi grandi quantitativi di rifiuti. Domani, quindi, ripartono le iniziative per l'ambiente, l'appello a partecipare è rivolto a tutti i cittadini e sarà un'occasione importante per testimoniare la propria attenzione alla salute e al benessere.