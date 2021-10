Terza dose fatta a 101 anni. «Lui è il signor Natale Veronesi di Boville. Ci ha raccontato che in guerra gli avevano letto la mano dicendogli che sarebbe vissuto fino a 105 anni! Perciò, si è già prenotato per i prossimi richiami». Il post sulla pagina Facebook dell'Asl di Frosinone per la terza dose fatta all'ultracentenario bovillense.