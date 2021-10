L'Avis di Monte San Giovanni Campano sempre il prima linea per la raccolta sangue. I volontari, hanno portato avanti e garantito un intenso calendario di appuntamenti per tutto il periodo estivo, assicurando un apporto essenziale al Centro Trasfusionale di Frosinone.

Nel polo, come ricordato su un post da uno dei responsabili, sono state raccolte nei mesi di luglio, agosto e settembre "250 sacche di sangue che hanno permesso di fornire il sangue a chi ne aveva bisogno». Un grazie profondo che dall'associazione hanno rivolto a chi ha continuato a donare senza sosta, in virtù dell'emergenza sanitaria che ci affligge e che richiede quanti più sforzi possibili. Prossimo appuntamento oggi, nella sede comunale in via Pozzo San Paolo. Come sempre, saranno operativi e a disposizione i collaboratori dell'Avis.