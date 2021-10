Cresce la pattuglia studentesca del Liceo "Martino Filetico" di Ferentino. Nel nuovo anno scolastico 2021-2022 il prestigioso istituto che ha visto il nuovo avvicendamento alla dirigenza dell'Iis comprendente il Liceo e l'Ite, ovvero la professoressa Sara Colatosti, ha registrato molte iscrizioni, dunque un incremento delle classi prime.

Si sono, quindi, resi necessari nuovi spazi, cosicché sette classi tra prime e seconde sono dislocate nell'edificio già sede dell'Accademia di belle arti situato tra le vie Antica Acropoli e Troiani. Un edificio spazioso e accogliente messo a disposizione dalla Provincia di Frosinone. La sede centrale resta in piazza Filetico. Cresce sotto tutti i punti di vista il Liceo di Ferentino che ha fatto incetta di riconoscimenti, non ultimo quello di scuola Polo di una rete nazionale per la diffusione delle metodologie innovative.

Attraverso un piano straordinario di formazione dedicato agli studenti delle scuole secondarie superiori di II grado aderenti al progetto, la Rete abilita e sostiene la diffusione di nuove modalità di apprendimento per integrare gli obiettivi formativi dei programmi didattico-curriculari con quelli perseguibili grazie a modelli formativi complementari.

Il progetto "Treus" ha coinvolto 14 istituti impegnati in una sperimentazione attiva per rinnovare la didattica; 56 studenti provenienti da delegazioni scolastiche di Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Calabria, Abruzzo, Campania, Lazio, Molise hanno seguito attività didattiche laboratoriali organizzate secondo un nuovo format in modalità digitale. Gli studenti hanno vissuto un'esperienza di co-progettazione e mappatura del territorio da marzo ad aprile 2021.

Nella finale le squadre hanno presentato le proposte progettuali di un videogioco; due le scuole vincitrici, l'Istituto Buontalenti di Firenze e il Liceo Talete di Roma, hanno vinto un campus di 5 giorni per partecipare a ottobre alla Gaming week di Milano, dove continueranno il percorso insieme al "Filetico". Il Liceo ferentinate è stato individuato dal Miur quale scuola polo provinciale; iniziativa a cura delle promotrici e referenti, le prof Sabrina Cerilli e Daniela Meaglia.