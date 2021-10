La curva dei contagi non scende e aumentano i ricoverati presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone.

Ma la situazione rimane sotto controllo, anche e soprattutto per il boom di vaccinazioni, specialmente tra i giovanissimi.

La situazione

Il mese di ottobre si è aperto con 31 nuovi casi. Su 574 tamponi effettuati. Con un tasso di positività che risale al 5,4%. Questa la mappa: 4 contagi a Veroli, 3 ad Anagni, 3 a Piglio, 2 a Cassino, 2 a Ceccano, 2 a Monte San Giovanni Campano. Poi 1 in ognuno di questi Comuni: Alatri, Amaseno, Arpino, Ausonia, Boville Ernica, Castrocielo, Ceprano, Frosinone, Fumone, Pastena, San Giovanni Incarico, Sant'Andrea del Garigliano, Sgurgola, Sora, Torre Cajetani, Vallemaio.

Ci sono stati pure 16 negativizzati. Nessun decesso per Covid, ormai da tre settimane. Mentre i ricoverati sono 13, due in più rispetto al giorno precedente.

Sempre libere, da mesi, le terapie intensive.

Gli attualmente positivi in Ciociaria sono 291: 256 in isolamento domiciliare e 13 ricoverati. Siamo nella settimana numero ottantatré. Questo l'andamento: 4 casi il ventisette settembre, 37 il ventotto, 26 il ventinove, 32 il trenta, 31 il primo ottobre. Per un totale di 130 e una media giornaliera di 26. Poi c'è l'intero andamento di settembre: 33 casi il primo settembre, 22 il due, 16 il tre, 24 il quattro, 23 il cinque settembre, 6 casi il sei settembre, 23 il sette, 18 l'otto, 18 il nove, 23 il dieci, 17 l'undici e 12 il dodici, 11 casi il tredici settembre, 25 il quattordici, 21 il quindici, 14 il sedici, 16 il diciassette, 18 il diciotto, 17 il diciannove,7casi il venti settembre, 20 il ventuno, 29 il ventidue, 16 il ventitré, 17 il ventiquattro, 13 il venticinque, 19 il ventisei, 4 casi il ventisette settembre, 37 il ventotto, 26 il ventinove, 32 il trenta. Per un totale di 577 casi e una media quotidiana di 19,23.



L'andamento

Le medie dei contagi delle ultime settimane: 125,85 nella cinquantasettesima, 96,42 nella cinquantottesima, 74,85 nella cinquantanovesima, 74,28 nella sessantesima, 58,71 nella sessantunesima, 56,42 nella sessantaduesima, 41,14 nella sessantatreesima, 26 nella sessantaquattresima. E 16,28 nella sessantacinquesima, 8 nella sessantaseiesima, 9,71 nella sessantasettesima, 6,28 nella sessantottesima, 3,7 la sessantanovesima, 2,85 la settantentesima, 2,5 nella settantunesima, 7,28 nella settantaduesima, 17,8 nella settantatreesima, 32 nella settantaquattresima,35 nellasettantacinquesima,37,42 nella settantaseiesima e 27,4 nella settantasettesima. Nella settantottesima 29,71. Poi 20,71 nella settantanovesima, 16,71 nell'ottantesima, 17,42 nell'ottantunesima.

E nell'ottantaduesima 17,28. Mentre in quella numero ottantatré siamo a 26 in cinque giorni. Quindi le medie mensili dei contagi, altrettanto significative: 13,8 casi al giorno a marzo 2020, 7,63 ad aprile, 0,83 a maggio, 0,46 a giugno, 0,35 a luglio, 5,16 ad agosto, 7,43 a settembre, 113,8 a ottobre, quando i nuovi casi sono stati 3.528.

Poi il boom a novembre, con 6.588 contagiati.

Per una media di 219,66 ogni ventiquattro ore.

A dicembre 3.468 contagi, per una media giornaliera di 111,87. A gennaio i contagi in totale sono stati 3.144, per una media di 101,42. A febbraio 3.526 nuovi casi, per una media giornaliera di 125,92. A marzo 2021 i contagi sono stati 6.063, per una media quotidiana di 195,58. Ad aprile 2.612 casi. Per una media di 87,06.

Per quanto riguarda il mese di maggio, 1.056 nuovi casi. Per una media di 34,06 ogni ventiquattro ore.

A giugno 189 casi. Per una media di 6,3 ogni ventiquattro ore. A luglio 384 casi. Per una media di 12,38 ogni ventiquattro ore. Ad agosto 982 contagi.

Per una media di 31,67 ogni ventiquattro ore. A settembre 577 contagi. Per una media di 19,23 ogni ventiquattro ore.

Poi la curva dei decessi. Questo l'andamento completo: 25 morti per Covid a marzo 2020, 23 ad aprile, 2 a maggio, 8 a giugno, poi 0 sia a luglio che ad agosto, 1 a settembre, 9 ad ottobre. Quindi l'impennata: 100 a novembre, 98 a dicembre, 73 a gennaio 2021, 73 a febbraio, 100 a marzo, 103 ad aprile. Poi: 34 a maggio, 5 a giugno, 1 a luglio. Nel mese di agosto 4 vittime.

A settembre 1 decesso.



Gli altri parametri

Intanto la campagna della profilassi. Al 30 settembre la copertura vaccinale in provincia di Frosinone era dell'82,4%. I soggetti sottoposti a vaccinazione sono 385.339: 61.944 con una dose, 323.395 con due.

Questa la suddivisione per fasce di età. Per gli over 80 anni la copertura vaccinale è dell'86,6%: il 2,6% con una dose, l'84% con due. Nella popolazione compresa tra i 70 e i 79 anni la copertura è dell'88%: il 4,3%con una dose, l'83,7% con due. Poi c'è la fascia di età tra i 60 e i 69 anni: 8,2% di prime dosi, 77,4%di seconde.

Per un complessivo 85,6%. Tra i 50 e i 59 anni la copertura è dell'82,5%: 15,6% di prime dosi, 66,9% di seconde. Tra i 40 e i 49 anni la copertura vaccinale è dell'80,7%: 15,7% prime dosi, 65% con due dosi.

Tra i 30 e i 39 anni la copertura vaccinale è del 74,7%: 14,7% di prime dosi, 60% di seconde. Nella fascia di età 20-29 anni la copertura è del 76,6%: 15,9% di prime dosi, 60,7% di seconde. Poi ci sono i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni: 81,5% di copertura vaccinale. Così ripartita: 10,2% di prime dosi, 71,3% di seconde.

Quindi il boom nella fascia di età 12-15 anni: 96,2% di copertura vaccinale. Con il 53% di prime dosi e il 43,2% di seconde. Il totale di copertura vaccinale è 82,4%: 13,2% di prime dosi, 69,2% di seconde. Quindi l'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti: è di 33,96. Continua a salire.

Il modello Frosinone

Ieri le telecamere della Rai alla Asl di Frosinone.

Per il programma Buongiorno Regione Lazio. Ai microfoni la manager Pierpaola D'Alessandro e i dottori Rosa Ferri (responsabile Covid Scuola) e Giuseppe Di Luzio (responsabile Servizio Igiene e Salute pubblica).

Ha detto Giuseppe Di Luzio: «La situazione è perfettamente sotto controllo. Siamo passati da 200-300 casi al giorno a 100-150 a settimana. E le terapie intensive sono vuote ormai da mesi. La campagna di vaccinazione sta funzionando bene. Abbiamo iniziato la terza dose alle persone più fragili e sono cominciate le prenotazioni per gli over 80 anni».

Rosa Ferri ha spiegato: «Straordinaria la risposta dei ragazzi della terza media e in generale di tutti i giovani sul versante della campagna di vaccinazione. Per quanto riguarda la scuola, siamo su percentuali tra il 90% e il 95% di copertura vaccinale».

Parametri e indici

Il numero dei contagiati in Ciociaria è di 34.313. I decessi sono stati 670. I residenti nei 91 Comuni ciociari sono 489.083. Il tasso di mortalità misura il rapporto tra i morti per la pandemia e il numero degli abitanti. Significa che c'è stato un decesso per Coronavirus ogni 729,97 abitanti. L'attuale indice di mortalità è 0,136%. Dividendo invece il numero degli abitanti per quello dei contagiati, emerge che in Ciociaria ha contratto il virus una persona ogni 14,25 residenti. La percentuale attuale è 7,01%. C'è poi l'indice di letalità, cioè il rapporto tra persone finora contagiate e decessi. La percentuale è dell'1,95%.

Vuol dire che si è registrato un decesso ogni 51,21 persone contagiate. I guariti sono stati 32.234, il 93,9% delle persone che hanno contratto il virus.