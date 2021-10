La Pittarossopink parade, manifestazione giunta alla VIII edizione, promossa dalla fondazione Umberto Veronesi e Pittarosso, per la raccolta fondi a favore della ricerca contro i tumori femminili, arriva a Frosinone. Tutti i fondi saranno destinati a promuovere la ricerca sui tumori del seno, dell'utero e dell'ovaio, e per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione. L'appuntamento a Frosinone è per domenica, al parco Matusa, dove dalle ore 10 prenderà il via la passeggiata di 5km. I partecipanti indosseranno una maglietta rosa.

A promuovere la manifestazione a Frosinone sono due giovani donne: Serena Ciotoli e Serena Bernardi, rispettivamente di 24 e 31 anni, che così hanno commentato: «Ci siamo conosciute al reparto Oncologia del Policlinico di Tor Vergata, durante una seduta di chemioterapia. Da li è nata l'idea della manifestazione»