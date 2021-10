Venti medici per rafforzare il pronto soccorso di Frosinone. La Regione Lazio ha autorizzato il concorso pubblico, in forma aggregata, per l'assunzione a tempo indeterminato in 10 aziende regionali di 153 dirigenti medici di Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza.

Di questi 153, 20 sono stati richiesti e assegnati alla Asl di Frosinone. Dopo l'Ares 1118 (35 posti) e l'Asl Roma 6 (31) c'è appunto l'azienda di via Fabi, insieme all'Asl Roma 5. «Invitiamo i professionisti da tutta l'Italia a partecipare al concorso per venire a lavorare nei nostri rinnovati pronto soccorso - commenta il direttore generale dell'Asl di Frosinone Pierpaola D'Alessandro- Abbiamo operato nella struttura, nella logistica, nella strumentazione e nella telemedicina in ausilio all'emergenza, con la consulenza scientifica del Centro di ricerche e studi di management sanitario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dell'Università Sapienza, di Roma. Con l'arrivo di venti nuovi professionisti, possiamo fare un sospiro di sollievo perché è stata riconosciuta ufficialmente la grave sofferenza di questo settore. I medici d'emergenza, nonostante le estreme difficoltà, hanno dato prova di professionalità e vero eroismo anche durante le fasi più difficili della pandemia»

Le domande di partecipazione possono essere inoltrate fino al 10 ottobre, termine di scadenza del bando, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it

Di «importante notizia per la sanità provinciale» parla la presidente della commissione regionale Affari Istituzionali, Sara Battisti. «Nuove professionalità - aggiunge - per innalzare il livello delle cure e un supporto a tutto il personale medico della nostra Asl».