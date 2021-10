Auto in fiamme sull'A1, al km 631, in direzione Napoli. Per cause in corso di accertamento un veicolo in transito sull'autostrada ha preso fuoco nel tratto tra Ceprano e Frosinone.

Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero feriti ma il traffico ha subito forti rallentamenti. Tre i km di coda registrati. L'entrata consigliata verso Napoli è Ceprano, l'uscita consigliata provenendo da Roma è Frosinone.