Il vicesindaco uscente Daniele Peloso, illustra il suo programma elettorale. Molti punti e tanti progetti per i prossimi anni di amministrazione, tutto questo a favore della comunità: «Preparare un programma elettorale non è un lavoro facile asserisce il candidato a sindaco Alla base di un programma elettorale occorre tanta umiltà. Un programma elettorale è questo, e il percorso per realizzarlo costa sacrificio e impegno».

L'agenda del candidato Peloso è ricca di novità sotto ogni profilo, in primis il turismo vero volano della zona «Ambiente, tradizioni e storia sono i tre fattori che favoriscono lo sviluppo turistico. Riteniamo che la salvaguardia del territorio debba avvenire anche attraverso la valorizzazione turistica delle nostre risorse ambientali; pertanto particolare attenzione presteremo alla riserva naturale Lago di Canterno. Interventi di miglioramento della rete sentieristica locale e delle piccole strutture ricreative, approvazione progetto "SS.

Trinita-Volubro", finanziamento PSR Lazio 2014-2020; creazione, ripristino e riqualificazione area naturale (Strada per le Fontanelle), con finanziamento del Gal Ernici-Simbruini. Installazione di un display luminoso al parcheggio della Stazione, finanziato dal Gal Ernici-Simbruini e XII Comunità Montana».