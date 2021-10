Attimi di paura a Sora nella mattinata dove, secondo quanto si è appreso, una bambina è stata investita davanti la scuola Schito Vicenne, su Viale San Domenico.

Inizialmente si è temuto il peggio per la piccola ma, fortunatamente, l'allarme è presto rientrato. La bambina trasferita dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale SS Trinità per accertamenti. Ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Nei pressi dell'Istituto scolastico sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e la Polizia Locale per gestire il traffico che ha subito lievi rallentamenti.