31 nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24h in Ciociaria su un totale di 574 tamponi. I negativizzati sono 16, mentre i ricoverati 13. Fermo a zero il dato sui decessi. Questi i numeri che fotografano l'andamento della pandemia in provincia diffusi nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone.

La mappa dei contagi

Anche oggi Veroli registra il maggior numero di nuovi casi con 4 positivi in più, 3 ad Anagni e Piglio, 2 a Cassino, Ceccano e Monte San Giovanni Campano. Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti Comuni: Alatri, Amaseno, Arpino, Ausonia, Boville Ernica, Castrocielo, Ceprano, Frosinone, Fumone, Pastena, San Giovanni Incarico, Sant'Andrea del Garigliano, Sgurgola, Sora, Torre Cajetani e Vallemaio.

Il confronto con ieri

Ieri 32 nuovi casi. Su un totale di 847 tamponi. Tasso di positività al 3,7%. Questa la mappa dei contagi: 8 a Veroli, 4 ad Alatri, 4 ad Anagni, 3 a Monte San Giovanni Campano, 2 a Ferentino. Poi 1 in ognuno di questi Comuni: Amaseno, Aquino, Boville Ernica, Cassino,

Cervaro, Giuliano di Roma, Piglio, Pignataro Interamna, Santopadre, Sora, Trivigliano. Ma ci sono stati anche 20 negativizzati. Mentre presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone i pazienti Covid ricoverati sono 11, due in meno rispetto al giorno precedente. Sempre libere, da mesi, le terapie intensive. Ieri ventesimo giorno consecutivo senza decessi.