Importante intervento ieri in via Caprareccia, nei pressi della zona Tufo del quartiere San Michele, dove le squadre Acea hanno lavorato per la sostituzione di 30 metri di condotta idrica.

«Una notevole porzione dell'impianto, ormai deteriorato in maniera irreversibile, che nel tempo ha fatto registrare perdite che hanno comportato danni alla viabilità e parecchi disservizi ai cittadini della zona» fanno sapere dal Comune con un comunicato stampa.

«Ma soprattutto le perdite copiose, negli ultimi anni, infiltrandosi nel terreno - ha spiegato il consigliere Riccardo Consales che ha seguito in prima persona i lavori - hanno contribuito al movimento franoso rendendo instabile il versante a monte della frana di San Michele. L'intervento in programma ieri è stato dunque fondamentale per l'area in vista dei lavori di messa in sicurezza dell'area in cui insiste la frana, oggetto del finanziamento da circa 1 milione di euro che in queste settimane sarà appaltato in via provvisoria».

«L'interruzione del flusso idrico previstoa per ieri in questo quadrante della città dunque - ha poi concluso Consales - è dovuta a questi importanti lavori propedeutici al progetto di messa in sicurezza che da tempo attendono molte famiglie della zona». Il ripristino del flusso idrico era previsto per la tarda serata di ieri, un sacrificio dei residenti che potrebbe cambiare e migliorare diverse criticità.