Servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare i reati in genere. Otto i militari impiegati con quattro automezzi. Tra gli interventi quello ad Anagni, dove i militari della locale Stazione, ottemperavano all'ordine di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di 47enne del luogo e contestuale ordine di esecuzione, emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, dovendo lo stesso espiare la pena di 1 anno e 5 mesi e 20 giorni per arresto per guida in stato di alterazione alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, commessi in Parma nell'anno 2011.

A Paliano invece, i militari ottemperavano all'ordine di esecuzione di pena detentiva nei confronti di un 50enne e contestuale ordine di esecuzione, dovendo espiare la pena di 4 mesi di arresto per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere commesso nel 2016.