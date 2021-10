Altro blitz antidroga dei carabinieri della Compagnia di Formia, che hanno denunciato un trentaseienne di Minturno per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Formia, nell'ambito dei controlli disposti per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari comandati dal maggiore Michele Pascale, nel corso dell'operazione, hanno sequestrato della droga che l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, nascondeva all'interno di un pacchetto di sigarette.

L'intervento degli uomini dell'Arma è stato effettuato l'altra sera in una frazione di Minturno, dove il trentaseienne abita. I carabinieri dopo averlo notato, hanno deciso di effettuare una perquisizione nell'abitazione dove è domiciliato. Durante il controllo hanno trovato un pacchetto di sigarette, al cui interno erano nascoste nove dosi di cocaina e cinque dosi di crack, dal peso complessivo di otto grammi.

Ovviamente tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, mentre il minturnese è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Le indagini dei militari dell'Arma non si ferma qui, in quanto gli stessi inquirenti vogliono accertare se il trentaseienne potesse contare su dei complici e soprattutto cercare di individuare colui o coloro che gli hanno fornito la sostanza stupefacente. Il blitz dell'altra sera conferma come i controlli antidroga sul territorio di Minturno si siano moltiplicati.

Dopo le operazioni dei mesi scorsi, che hanno portato alle emissioni di trentasei provvedimenti giudiziari, l'asticella dei controlli si è notevolmente alzata. A tal proposito va detto che ieri si è tenuto l'interrogatorio di Roberto Durazzo, coinvolto nell'inchiesta Traquateros, che ha fatto registrare l'emissione da parte del Gip di Roma di quattordici provvedimenti giudiziari.

Il giovane, assistito dall'avvocato Massimo Signore, si è avvalso della facoltà di non rispondere, come avevano fatto già gli altri indagati, di cui abbiamo riferito nei giorni scorsi.