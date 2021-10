I militari del Norm della Compagnia di Pontecorvo, hanno denunciato in stato di libertà per "guida in stato di ebbrezza" un trentaquattrenne del luogo.

Lo stesso, controllato alla guida di un'autovettura mentre viaggiava a zig zag ondeggiando sulla carreggiata, è risultato positivo al test dell'etilometro con un tasso alcolemico pari a g/l 2,36, con contestuale ritiro della patente di guida.