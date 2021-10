Uno studente a terra, tra due banchi. Pantaloni abbassati, sangue che si intravede dagli slip. È quanto apparso in una foto che ieri ha fatto il giro dei vari gruppi e chat, soprattutto tra studenti ciociari. Sotto l'immagine un messaggio "Raga hanno messo la matita nel sedere ad uno qua all'Ipsia. Sta in ospedale".

Una foto che in poco tempo è diventata virale, tanto da arrivare anche all'istituto citato nel messaggio.

Istituto completamente ignaro, perché l'episodio non si è, fortunatamente, verificato all'Ipsia del capoluogo, come in nessun altro istituto, come sembrerebbe da quanto accertato attraverso gli organi preposti.

Un fatto grave e denigratorio nei confronti dell'istituto che si è subito mosso per attuare tutte le procedure per potersi tutelare.



La condanna

Un episodio che è stato condannato dal mondo scolastico e non solo. In tanti hanno ricevuto quell'immagine di un ragazzo a terra e ferito.

E dall'angoscia e rabbia per quello che si temeva fosse accaduto, vedendo l'immagine, si è passati allo sconcerto e condanna per il gesto denigratorio verso uno degli istituti più all'avanguardia della Ciociaria, dove tanti ragazzi si sono formati e dove tanti sono tuttora gli studenti.