Un'auto nel canale sotto il ponte dell'autostrada del Sole a Frosinone, in via Enrico Fermi. Ribaltata. All'interno un ragazzo ferito. Una scena spaventosa apparsa ieri mattina, prima delle 8, ai soccorritori. Paura per un ventiseienne di Castro dei Volsci, ricoverato in codice rosso all'Umberto I di Roma, dove è stato trasportato con un'eliambulanza. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.



La ricostruzione

L'incidente si è verificato nella zona poco distante dalla Abb Sace. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per aiutare il ragazzo e affidarlo alle cure dei dottori. La macchina era ribaltata e dentro il canale sotto il ponte dell'A1. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico che ha prestato le prime cure al ventiseienne.



I soccorsi

Vista la gravità delle ferite riportate, i dottori ne hanno disposto il trasferimento in una struttura ospedaliera più attrezzata per le cure del caso. Chiesto, pertanto, l'intervento di un'eliambulanza con cui il giovane è stato trasportato al policlinico "Umberto I" di Roma.

Diverse le persone che hanno raggiunto il luogo dell'incidente, anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi, temendo il peggio per il conducente alla vista dell'auto ribaltata e finita nel canale dopo un volo di diversi metri. Sul posto i poliziotti per i rilievi di rito.