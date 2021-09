In aumento i casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: da ieri ne sono stati registrati 3.804, rispetto ai 3.212 del giorno precedente. Sono questi i dati che emergono dal bollettino di oggi, giovedì 30 settembre, pubblicato dal ministero della Salute. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sale così a 4.669.355. I morti per covid dell'ultima giornata sono stati invece 51, per un totale di 130.921 decessi dall'inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 308.836 test, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che si attesta all'1,2%. Gli attualmente positivi sono ora 94.308 (-1.671). I guariti totali invece salgono a 4.447.126 (+5.714).