L'associazione nazionale Carabinieri in congedo di Pontecorvo pronta a installare videocamere fuori dalla propria sede. È questo uno dei punti contenuti nello schema di convenzione che nei giorni scorsi è stato approvato anche dalla giunta. L'associazione aveva richiesto la possibilità di avere dei locali per la propria sede. Richiesta accolta dalla maggioranza che aveva individuato l'immobile dell'ex giudice di pace. Ma le novità non sono finite.

Infatti nei giorni scorsi in Comune è arrivata una lettera proprio dell'associazione che ha proposto al Comune di «installare a proprie cure e spese un impianto di videosorveglianza, a beneficio del controllo della sicurezza pubblica nell'area limitrofa all'edificio, nel rispetto della legge».

Il tutto rientra nell'ambito dello schema di convenzione che prevede la concessione dei locali in comodato d'uso gratuito perla durata di quattro anni. Una proposta che l'amministra zione ha accolto con favore, con l'impegno dell'associazione di attivare un impianto di videosorveglianza, in una zona che attualmente ne è sprovvista»