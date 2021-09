Ieri ha fatto tappa a Sora il tour in bicicletta di Rosato Mazzolena che sta toccando tutte le città natali dei "Martiri di Fiesole". Il signor Mazzolena è stato accolto in municipio e alla caserma dei carabinieri. Originario di Cervaro, Rosato è partito da Fiesole, vicino Firenze, e sta attraversando Lazio e Umbria per fare tappa a Sora, città natale di Alberto La Rocca, a Cervaro, città natale di Vittorio Marandola, e a Nocera Umbra, città natale di Fulvio Sbarretti.

Il percorso è partito in maniera simbolica da Fiesole dove i tre carabinieri, giovanissimi, in servizio nella locale stazione, il 12 agosto 1944 non esitarono a consegnarsi alle truppe tedesche per evitare vittime civili nella consapevolezza che sarebbero stati fucilati.

Durante la visita ci sono stati momenti di commozione, come per l'incontro con Alberto La Rocca, nipote dell'eroe sorano e custode della sua Medaglia d'Oro.