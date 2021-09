Attendono da tempo la lavagna interattiva multimediale. Sperano che arrivi presto, anche se l'attesa è stata lunga. Nelle altre classi c'è. Nella loro ancora no. E così hanno anche raccolto le firme perché è grande il desiderio di poter usufruire di strumenti importanti per la loro formazione. A farsi portavoce dei suoi compagni è una alunna della classe terza B della scuola primaria "Schimperna" di Anitrella, frazione di Monte San Giovanni Campano.

Il commento

«Da due anni aspettiamo di avere anche noi la nostra lim, lavagna interattiva multimediale, per poter utilizzare soprattutto durante le lezioni di storia e geografia ci racconta l'alunna Dovrebbe arrivare, da quanto sappiamo, a breve, ma è da tempo che siamo in attesa e speriamo che sia davvero la volta buona. Poterla utilizzare e averla nella nostra classe è per noi motivo di orgoglio, perché sappiamo che è uno strumento molto utile per la didattica. Abbiamo raccolto anche le firme per far capire quanto ci teniamo». Questo il forte appello della piccola alunna a nome dei suoi compagni della classe terza B del plesso "Schimperna" di Anitrella.