32 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 847 tamponi. Casi ancora in aumento rispetto a ieri e con meno tamponi (ieri erano stati oltre 1000). I negativizzati sono 20 mentre i ricoverati 11. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi.

La mappa dei contagi

Veroli registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 8 positivi in più, 4 ad Alatri e Anagni, 3 a Monte San Giovanni Campano, 2 a Ferentino. Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti Comuni: Amaseno, Aquino, Boville Ernica, Cassino, Cervaro, Giuliano Di Roma, Piglio, Pignataro Interamna, Santopadre, Sora e Trivigliano.

L'andamento

Ieri 26 casi: 9 di Veroli, 4 di Giuliano di Roma, 3 di Frosinone, 2 di Alatri e Fumone e 1 di Cassino, Ceccano, Ceprano, Esperia, Ferentino e Ripi. Il numero dei test, anche per le attività di screening nelle scuole

(oltre che quelli negli istituti sentinella), registra un deciso balzo in avanti. In incremento il tasso di positività e l'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni. Il

tasso passa dal 3,96% di martedì al 2,53% di ieri.