Una domenica all'insegna della tutela dell'ambiente.

«Cinquanta chilometri di strada ripuliti grazie a duecento volontari che hanno partecipato alla giornata "Plastic free" di domenica scorsa». Lo dice con orgoglio il referente di Sora della manifestazione, Valter Tersigni.

«Sono stati raccolti oltre cento quintali di rifiuti - spiega - Oltre al tratto Sora-Pescasseroli, sono stati bonificati altri due siti. Uno è viale San Domenico a Sora, l'altro è Vallone Lacerno a Pescosolido. All'evento hanno aderito cittadini di Sora, Campoli Appennino, Pescosolido, Alvito, San Donato, Opi e Pescasseroli, ai quali va un sentito ringraziamento per l'opera svolta.

Hanno partecipato anche bambini che sono e saranno la linfa per un mondo più pulito.

"Plastic free Sora" - conclude Tersigni - aspetta tutti al prossimo appuntamento».

Un obiettivo ambizioso, la rimozione di scarti e rifiuti lungo la regionale per Pesasseroli, centrato in pieno.

All'appello ha risposto con slancio l'intero territorio, associazioni e semplici cittadini che amano e rispettano la natura. Una domenica mattina diversa per duecento volontari che hanno impegnato il loro tempo e le loro energie per ripulire una delle strade più trafficate, specie durante i weekend.