«Dopo una chiusura molto più lunga del previsto, il pronto soccorso dell'ospedale non ha ancora recuperato la sua piena funzionalità», a denunciarlo è Maurizio Cianfrocca, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra.

«Ci risiamo: nonostante le rassicurazioni ricevute dall'amministrazione - dichiara - sono stato allertato da molti cittadini, venuti a conoscenza delle gravi difficoltà che sta attraversando il Pronto Soccorso e, cosa ancor più grave, la paventata chiusura per mancanza di medici e infermieri».

Ieri mattina Cianfrocca si è recato presso la struttura per accertarsi personalmente. «Purtroppo ho avuto la conferma delle preoccupazioni dei cittadini, al momento gran parte delle ambulanze vengono dirottate a Frosinone, non c'è personale a sufficienza e i medici sono costretti a turni suppletivi per non interrompere il servizio. Tutto questo perché i lavoratori sono rimasti allo "Spaziani" o sono stati trasferiti in altri nosocomi».