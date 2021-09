Pauroso incidente ieri mattina nella zona industriale di Minturno, dove sono entrate in collisione una Opel Agila e una betoniera. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma il sinistro avrebbe potuto causare conseguenze più gravi. L'impatto è avvenuto all'incrocio tra via Parchi e l'Ausente, proprio di fronte all'ex Prima Iver.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'utilitaria sarebbe entrata in contatto con il pesante mezzo di lavoro, finendo poi nel fossato. Il conducente, fortunatamente, non ha riportato conseguenze, uscendo illeso dall'auto. I carabinieri, giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi del caso. Nella zona, in passato, si sono verificati degli incidenti gravi. A poca distanza del luogo dell'impatto, anni fa, perse la vita una donna, che non riuscì a controllare il mezzo, sbandato a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia.