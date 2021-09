Contenimento o no, animalisti o amanti delle fettuccine, loro non ci stanno. E così si continuano a vedere gruppetti di ungulati aggirarsi per la città. Nella serata, durante la notte, chi esce molto presto, magari per andare a lavorare, se li è ritrovati davanti anche alle quattro o alle cinque di mattina.

In alcuni casi è capitato che i cinghiali abbiano causato problemi agli automobilisti che, per evitarli, sono finiti fuori strada o hanno danneggiato le vetture. Ma come riuscire ad allontanarli se la certezza che i cinghiali hanno è che, scendendo dalla montagna a Cassino, il pranzo è servito? Rifiuti ogni due metri, buste lasciate davanti ai portoni, secchi così facili da rovesciare e dai quali poter mangiare tante prelibatezze e carrellati dall'odore tanto nauseabondo per gli "umani" quanto ghiotto e invitante per i cinghiali. E l'autunno è arrivato.