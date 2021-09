Incidente sul lavoro a Roma dove un operaio di Morolo è morto dopo essere precipitato da una impalcatura.

Fabrizio Pietropaoli, operaio edile di 47 anni, è morto cadendo da un'impalcatura all'undicesimo piano di un palazzo in viale America, zona Eur. È morto praticamente sul colpo e ora la procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Non è escluso che il pm titolare del fascicolo disponga l'autopsia sul cadavere dell'uomo. Sul posto stanno lavorando i poliziotti del commissariato Esposizione, mentre gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno provveduto a transennare l'area e a gestire il traffico automobilistico.

La notizia, diffusasi poco fa a Morolo ha destato dolore e incredulità nella sua città natale.