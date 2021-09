Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi nel Lazio su 11845 tamponi molecolari e 14354 tamponi antigenici per un totale di 26199 tamponi, si registrano 275 nuovi casi positivi (+23), in calo rispetto a mercoledì 22 settembre (-16), 4 i decessi (+1), 389 i ricoverati (+1), 60 le terapie intensive (+3) e 588 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1%. I casi a Roma città sono a quota 107.

Questa mattina inaugurazione di radiologia e piattaforma multispecialistica, integrata con la Casa della Salute, del Nuovo Regina Margherita. Il presidio è interessato da un ampio programma di riqualificazione, la struttura infatti si caratterizza per la copresenza di una area ospedaliera diurna, con Day Hospital e Day Surgery, di un'area territoriale con la Casa della Salute ed una area di "transitional care". Oggi il reparto è dotato di una nuova risonanza, una nuova Tac, un nuovo telecomandato, con bagno dedicato per l'esame della defecografia e un nuovo mammografo con tomosintesi.

Intitolata al giovane neurochirurgo Agazio Menniti, prematuramente scomparso, la nuova Aula Magna multimediale della Azienda Ospedaliera San Camillo.

La Regione Lazio, visto il protrarsi dello stato di emergenza in relazione al Covid-19 ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la scadenza del rilascio del certificato di esenzione per reddito E01, E02, E03, E04 e per esenzione per patologia. Resta fermo l'obbligo degli assistiti di comunicare all'Azienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioni intervenute.

Campagna vaccinale: Oltre l'82% della popolazione over 12 e l'88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa.

Vaccino antinfluenzale: si parte nella prima settimana di ottobre. Gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, e i donatori di sangue. Contattare il proprio Medico di famiglia a partire dalla prima settimana di ottobre.

Asl Roma 1: 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 2: 53 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 3: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 4: 43 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 5: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 6: 16 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 95 nuovi casi: Asl di Frosinone: si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Latina: si registrano 45 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Rieti: si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Viterbo: si registrano 14 nuovi casi. Si registrano 0 decessi."