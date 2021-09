Si è svolta sabato e domenica scorsi, tra Ceccano e Frosinone, l'iniziativa di McDonald's "Le giornate insieme a te per l'ambiente"; due giorni dedicati alla lotta contro il fenomeno sempre più attuale dell'abbandono di rifiuti sul territorio. Resa possibile grazie alla preziosa collaborazione dei rispettivi Comuni, l'iniziativa è stata aperta a tutti i cittadini che avrebbero voluto unirsi ai dipendenti dei ristoranti McDonald's, coinvolti in prima persona nella pulizia della zona di Castel Sindici a Ceccano e della Villa comunale nel Capoluogo.

I volontari si sono dati appuntamento nel piazzale antistante Castel Sindici e presso il ristorante McDonald's di Frosinone. Quelle di Ceccano e Frosinone sono due delle 100 tappe nazionali coinvolte nel progetto, per il quale i ristoranti McDonald's si fanno promotori coinvolgendo associazioni e cittadini, per unire le forze in vista di un unico obiettivo: contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze, a seconda delle esigenze specifiche di ogni Comune.

Entusiasmo condiviso dall'assessore all'Ambiente Riccardo Del Brocco, che ha pubblicato sui social una foto dell'iniziativa commentandola così: «Insieme al consigliere Giancarlo Santucci e a Matteo Compagnone abbiamo dato il via alle iniziative di collaborazione con McDonald's Frosinone-Lepini per la pulizia di parchi e giardini. La cultura del verde, una città pulita, il rispetto della natura passano anche per queste attività, in sinergia con le realtà produttive del territorio. A Castel Sindici abbiamo centrato l'obiettivo. Appuntamento alla prossima iniziativa».