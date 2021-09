Sulla SR155 di Fiuggi, in località Alatri, code in entrambe le direzioni a causa di un incidente - Lo comunica in una nota Astral Infomobilità.

Lo scontro è avvenuto al km 15+250, all'altezza di via del Canneto. Al momento si procede a senso unico alternato.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e l'eventuale presenza di feriti.