26 nuovi postivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 1024 tamponi. I negativizzati sono 15, mentre i ricoverati 13. Fermo a zero il dato sui decessi.

Questi i numeri resi noti nel consueto bollettino della Asl di Frosinone. I contagi diminuiscono rispetto al picco di ieri ma restano sempre alti rispetto al trend delle scorse settimane, seppur sono aumentati di molto anche i tamponi.

La mappa dei contagi

Record di nuovi casi a Veroli con 9 positivi in più, 4 a Giuliano di Roma, 3 a Frosinone, 2 ad Alatri e Fumone. Un nuovo caso in ognuno dei seguenti Comuni: Cassino, Ceccano, Ceprano, Esperia, Ferentino e Ripi.

Il confronto con ieri

Ieri 37 nuovi casi di Covid in Ciociaria. Un numero che non si ripeteva dal 25 agosto, quando i contagiati furono 60. Dei 37 nuovi positivi 6 sono di Ferentino, 5 di Esperia e Veroli, 4 di Alatri, 3 di Amaseno, 2 di Anagni, Ceccano, Frosinone, Sgurgola e Sora, 1 di Aprino, Fiuggi, Monte San Giovanni Campano e Santopadre.

Dunque casi sparsi in 14 comuni della provincia.

Nel bollettino di ieri vanno conteggiati pure 16 negativizzati, nessuna vittima e 11 ricoverati, due in meno in 24 ore e il minimo dal 6 settembre. Zero i decessi.