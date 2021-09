Al via il bando "Sostegni Bis" per le famiglie più bisognose del paese. Infatti, una nuova tranche di aiuti verrà destinata dal Comune a chi si trova in gravi difficoltà economiche a causa della pandemia.

La Giunta del sindaco Adriano Lampazzi ha appena approvato l'avviso con il quale verranno distribuiti i fondi assegnati dal Governo per sostenere i nuclei familiari in situazione di disagio economico. Si tratta di un trasferimento statale di 33.914,07 euro, che andranno alle famiglie quali misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno e per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Intanto, sono stati definiti i criteri per l'attribuzione del sussidio e dettati gli indirizzi ai vari uffici comunali coinvolti nel programma. Determinante il reddito Isee per avere diritto fino al 100% del contributo, il cui importo sarà stabilito soltanto dopo aver raccolto le domande, quindi sulla base della platea di famiglie ammesse al sussidio e delle relative fasce economiche di appartenenza.

Favorito anche chi è in affitto rispetto a chi è proprietario dell'abitazione di residenza. In particolare, con un Isee fino a 4.000 euro e la casa in locazione si otterrà l'importo massimo stabilito, fino a scendere al 25% del valore per i nuclei familiari con un Isee da 7.230,41 a 10.632,93 e la casa di proprietà.

Come requisiti dei beneficiari sono richiesti: residenza nel Comune di Giuliano di Roma; un richiedente per nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia anagrafico; limiti della condizione economica: attestazione Isee in corso di validità non superiore a 10.632.93 euro come da fascia massima prevista nel vigente regolamento dei Servizi sociali; essere in carico gli stessi Servizi sociali, ovvero trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19. Il bando sarà aperto fino al prossimo 15 novembre.