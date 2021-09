Riversa a terra in un lago di sangue. E' stata ritrovata così una donna di 68 anni nella sua casa in via del Pettirosso, a Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea.

Lo scenario che si sono trovati di fronte i carabinieri intervenuti ieri sul posto non esclude al momento nessuna pista, compresa quella dell'omicidio. Un vero e proprio giallo che gli inquirenti stanno cercando di decifrare in queste ore.

L'allarme è scattato dopo che la donna che aiutava la vittima con problemi di deambulazione nei lavori domestici si è trovata di fronte la scena drammatica allertando immediatamente il 118. Tutta la casa è sotto sequestro.