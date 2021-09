E' morto a 54 anni, nel campo della sua azienda agricola a Pontasserchio, frazione di San Giuliano Terme nel Pisano, stritolato tra le lame della trebbiatrice che lo ha decapitato.

Questa la scena davanti alla quale si è trovato il figlio della vittima. Il giovane ha allertato i soccorsi ma per il padre non c'era più nulla da fare.

Da accertare le cause della tragedia che ha sconvolto l'intera comunità. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e i vigili urbani oltre ai tecnici della Asl per i primi rilievi.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'agricoltore era solo sulla trebbiatrice in un campo. Sarebbe stato risucchiato dalle grosse lame del mezzo agricolo dopo essersi accovacciato per verificare se la macchina avesse avuto un guasto. Il corpo dell'uomo, soprattutto nella parte superiore presentava ferite molto profonde. Vedendo che il padre non faceva ritorno dai campi, il figlio è andato a controllare e ha fatto la drammatica scoperta.