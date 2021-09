Terza dose del vaccino, parte anche l'Asl di Frosinone.

L'azienda sanitaria di via Fabi «ha già pianificato la programmazione giorno per giorno della somministrazione della dose aggiuntiva vaccinale per gli ospiti e gli operatori delle Rsa e delle Case di riposo». Ieri mattina è iniziata la somministrazione della dose aggiuntiva a Villa Emilia a Ceprano: 22 dosi, 18 ospiti e 4 operatori. La somministrazione del vaccino è stata effettuata dalla équipe itinerante. Oggi, sarà la volta di Madre Agnese e Villa Aurora, a San Giovanni Incarico. Il 30 settembre a Villa Algisa ad Arce e Villa Ebe a Fiuggi.

«Le Rsa - fa sapere l'Asl di Frosinone - si sono rese disponibili per la somministrazione della terza dose, così come era avvenuto per il ciclo vaccinale di base, e stanno acquisendo le adesioni degli ospiti interni».

La somministrazione della terza dose prosegue anche per gli immunodepressi. «Ad oggi - ricorda l'Asl - ne sono già state somministrate 368. Da stanotte (ieri, ndr), si aprirà la possibilità della prenotazione per gli over 80 che vorranno effettuare la terza dose».

La prenotazione si potrà fare su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/MAIN/HOME, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.

Sul fronte vaccinazioni l'assessore Alessio D'Amato ha dichiarato: «Se raggiungiamo il 90% di copertura vaccinale in doppia dose, come sta avvenendo nel Lazio, possiamo pensare al 100% delle riaperture delle attività sia all'aperto che al chiuso».

Intanto dal nuovo bollettino nel Lazio emerge che su 9.525 tamponi molecolari e 14.366 tamponi antigenici per un totale di 23.891 tamponi, si registrano 252 nuovi casi positivi (+35), in calo rispetto a martedì 21 settembre (-49), 3 i decessi (-1), 388 i ricoverati (-5), 57 le terapie intensive (-2) e 397 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1%. I casi a Roma città sono a quota 135, rende noto D'Amato.