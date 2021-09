Il Covid rialza la testa in Ciociaria. Dopo settimane nelle quali la curva si è mantenuta stabile, oggi si registra un insolito picco dei contagi. I nuovi positivi stando ai numeri riportati nel bollettino della Asl di Frosinone sono 37 su 934 tamponi.

I negativizzati sono 16. I ricoverati sono 11. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi.

La mappa dei contagi

Ferentino registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 6 positivi in più. 5 ad Esperia e Veroli, 4 ad Alatri, 3 ad Amaseno, 2 ad Anagni, Ceccano, Frosinone, Sgurgola e Sora.

Un nuovo caso in ognuno dei seguenti Comuni: Arpino, Fiuggi, Monte San Giovanni Campano e Santopadre.

Terza dose in Ciociaria

"La ASL di Frosinone ha già pianificato la programmazione giorno per giorno della somministrazione della dose aggiuntiva vaccinale per gli ospiti e gli operatori delle RSA e delle Case di riposo. - E' quanto si legge in una nota della Asl- Stamattina è iniziata la somministrazione della dose aggiuntiva a Villa Emilia a Ceprano: 22 dosi, 18 ospiti e 4 operatori. La somministrazione del vaccino è stata effettuata dalla equipe itinerante.

Domani, sarà la volta di Madre Agnese e Villa Aurora, a San Giovanni Incarico. Il 30 settembre l'equipe si recherà a Villa Algisa ad Arce e Villa Ebe a Fiuggi. Le RSA si sono rese disponibili per la somministrazione della terza dose - così come era avvenuto per il ciclo vaccinale di base - e stanno acquisendo le adesioni degli ospiti interni. Prosegue la somministrazione della terza dose per gli immunodepressi . Ad oggi ne sono già state somministrate 368. Da stanotte, si aprirà la possibilità della prenotazione per gli over 80 che vorranno effettuare la terza dose."