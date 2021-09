I dati della nuova indagine Park litter di Legambiente sui rifiuti abbandonati nei parchi delle nostre città risultano preoccupanti con 32.937 rifiuti raccolti e catalogati nei 53 transetti eseguiti in 48 parchi urbani di 27città, 6 rifiuti ogni mq. monitorato.

A farla da padrone i mozziconi di sigarette che rappresentano il 27% dei rifiuti raccolti, seguiti da frammenti di carta pari al 23% del totale, pezzi non identificabili di plastica (6,6%), materiale da costruzione (tegole, mattoni) 6,3%, bottiglie di vetro e pezzi di bottiglie (4%), tappi di bottiglia o di barattoli/linguette di lattine (4%).

La maggior parte dei rifiuti rinvenuti possono essere riconducibile a 2 categorie specifiche quella dei prodotti "usa e getta" (piatti, posate e bicchieri di plastica ma anche cannucce, contenitori per cibo e fazzoletti) e quella degli "imballaggi.

Poi c'è la questione dei cestini per la raccolta dei rifiuti presenti in 46 dei 53 transetti monitorati, nel 30% dei casi sono predisposti per la differenziazione dei rifiuti secondo materiali e siccome una delle maggiori cause della dispersione dei rifiuti nell'ambiente è il vento, nel monitoraggio viene specificato che solo in 18 transetti su 53 (39%) è presente il coperchio utile a prevenire la dispersione di materiale.

Il tema dei rifiuti abbandonati è purtroppo un problema sempre attuale, come dimostrano i dati dell'indagine e dev'essere affrontato continuando a promuovere campagne di informazione.