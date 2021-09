Lacrime, fiori e una croce per ricordare un grande amico. Il cordoglio per la perdita del giovane Nicolas Lorenzo Vona, rimasto ucciso in un tragico incidente stradale una settimana fa, è ancora molto forte ad Arpino.

Sabato pomeriggio, in contrada Vallone, si è tenuta una struggente cerimonia sul luogo dove il ventinovenne arpinate, reduce da una serata di festa, ha trovato la morte. Tanti gli amici presenti insieme ad alcuni colleghi di Roma.

Nicolas ha lasciato un vuoto incolmabile. Il giovane tecnico lavorava per Mediaset nelle produzioni dei programmi di Maria De Filippi. I suoi amici non riescono a darsi pace per la sua improvvisa scomparsa.

E dopo il funerale della scorsa settimana, ancora un segno tangibile di questo profondo lutto. Così, lungo la provinciale per San Sossio, sul luogo dell'incidente, oltre ai fiori è stata posta anche una croce.