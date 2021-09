Ennesimo schianto in via Appia, zona Fontanarosa. Nella serata di lunedì un trentenne alla guida di una Citroen è uscito fuori strada ribaltandosi nella cunetta. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e 118 per trarre in salvo il trentenne. Il giovane è stato poi trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica. E intanto montano le polemiche riguardo la sicurezza su un tratto di strada più volte finito al centro di aspre critiche.