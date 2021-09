I volontari del'associazione "PlasticFree" sono tornati a rimboccarsi le maniche domenica scorsa a Ceccano.

Dopo la pausa estiva le maglie blu e i guanti di plastica, con gli accessori necessari per la raccolta dei rifiuti, sono tornati a popolare le zone della città che richiedevano un'accurata pulizia. Al termine dell'iniziativa, parole di soddisfazione sono state espresse da Marco Bovieri, referente locale dell'associazione.

«Anche questa volta abbiamo raccolto un bel bottino di rifiuti - scrive Bovieri sui social - Plastica, vetro e indifferenziato l'hanno fatta da padroni. Nessun rifiuto ingombrante, ma in compenso per la prima volta abbiamo trovato ben cinque siringhe usate. Eravamo in pochi, ma nonostante questo abbiamo scovato e raccolto tutti i rifiuti c'erano. Ringrazio i partecipanti, i bambini in particolare, da cui tutti noi dovremmo prendere esempio, i ragazzi del gruppo @novarnara venuti in nostro soccorso, la società Gea per la raccolta dei rifiuti e l'Amministrazione comunale. PlasticFree, e la sua onda blu non si fermano più».

Una iniziativa lodevole, che tornerà a ripetersi nelle prossime settimane, come quelle precedenti la pausa estiva.