Una raccolta sangue dell'Avis nel fine settimana, che ha avuto un sapore speciale per i volontari ceccanesi. Come spiega il presidente Daniele Panella, l'iniziativa è stata un gesto concreto per ricordare Padre Antonio Mannara, al quale è stata dedicata. «Una giornata di raccolta che non poteva non essere dedicata a padre Antonio - dice Panella - che ci ha lasciati all'improvviso e prematuramente, non solo una guida spirituale, ma una certezza per ognuno di noi.

Era molto attivo anche con l'Avis, sempre disponibile e propositivo per le nostre iniziative, oltre che donatore frequente. Ha lasciato un vuoto incolmabile, stiamo realizzando quando accaduto e dovremmo riattivarci, proseguendo quel cammino di aiuto che lui voleva. Abbiamo raccolto 21 sacche su 25 presentati, grazie a tutti. Le prossime donazioni sono previste per il 10 ottobre, data per la quale abbiamo già completato le prenotazioni e per il 31 ottobre di sera. È possibile prenotarsi con un Sms al 328-7854848».

Dunque, un'annata che si conferma molto positiva per l'Avis di via Boschetto che, nonostante pandemia e restrizioni, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno a chi aveva bisogno di sangue in piena emergenza.