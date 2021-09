Dopo la consegna di oltre duemila kit nei primi appuntamenti, prosegue la distribuzione del materiale necessario per la differenziata. Per questa settimana sono in programma altri due spot: giovedì 30 settembre a Santa Liberata, nella piazza antistante la chiesa, e sabato 2 ottobre a Casavitola, nello slargo davanti alla scuola, con inizio anticipato a partire dalle ore 7.

Il Comune, in sinergia con la ditta la ditta deputata alla gestione della differenziata, ha provveduto, con una campagna informativa, a rendere noti i nuovi turni della raccolta porta a porta in occasione della distribuzione delle buste per la stessa. Il consigliere delegato all'ambiente Luigi Onorati ricorda che a chi fosse impossibilitato a recarsi in una delle postazioni mobili verrà garantita la consegna a domicilio.

Un servizio alla cittadinanza che cammina di pari passo con la necessità accelerare sulla via della differenziata. Sulla scia green, l'amministrazione ha già anticipato la preparazione di un opuscolo informativo per ricordare le corrette modalità di smaltimento.

Per incentivare modalità differenti di smaltimento, sono ancora disponibili, gratuitamente presso il Comune, anche le compostiere per l'umido e il verde, il cui utilizzo prevedo il 10 per cento di sconto sulla tariffa Tari.