Mensa scolastica "salva" anche per le scuole primarie, almeno per quest'anno. Ieri si è svolta la riunione sul tempo pieno e la mensa scolastica tra il sindaco Antonio Pompeo, il dirigente scolastico dell'IC1 Angela Marone e rappresentanti dei genitori. Uno sforzo economico che al Comune costa circa 100.000 euro, puntualmente evidenziato dagli amministratori.

Nel corso dell'incontro il primo cittadino ha reso noto: «l'amministrazione ancora una volta dimostra il totale interesse nei confronti della comunità e dei ragazzi, garantendo, non senza notevoli sacrifici per le casse comunali, un servizio che altrimenti avrebbe penalizzato le famiglie degli studenti della scuola primaria».

Pompeo ha spiegato: «a me interessa il bene dei nostri ragazzi e, da sempre, nel mio lungo impegno amministrativo ho lavorato per questo, le strumentalizzazioni non mi hanno mai appassionato. In questa vicenda non ci sono parti contrapposte: io sto dalla parte dei ragazzi.

La richiesta del tempo pieno, in via sperimentale, è stata avanzata nel 2019 e da allora abbiamo dato la possibilità a 120 alunni di usufruire del servizio fino a maggio 2021. Facciamo comunque un ulteriore sacrificio».

Quindi l'annuncio: «da lunedì 4 ottobre i ragazzi iscritti al tempo pieno potranno continuare a usufruire del servizio fino a fine anno scolastico».