Samuele Ciprani, 47 anni, anagnino, è la vittima dell'incidente stradale verificatosi domenica sera nella galleria della Circonvallazione di Laives, in provincia di Bolzano. L'uomo, che da qualche anno viveva a Bronzolo in quanto responsabile di manutenzione nello stabilimento della società Aluminium Bowen srl, era in sella alla sua moto quando, per cause al vaglio delle autorità di polizia intervenute sul luogo del sinistro, si è scontrato con una Fiat 500. L'urto è stato terribile.

Dopo lo schianto sono giunti i vigili del fuoco di Laives oltre ai carabinieri del posto ed ai sanitari del 118 (la chiamata in codice rosso è stata registrata intorno alle ore 21), con il motociclista in condizioni disperate.

Immediata la corsa verso il pronto soccorso dell'ospedale San Maurizio di Bolzano, con le cure dei sanitari che hanno tentato ogni tentativo per salvare la vita al povero Samuele. Ma non c'è stato nulla da fare.

Tre ore dopo il ricovero il cuore dell'apprezzato professionista ha cessato di battere.

La notizia, subito rimbalzata, ha lasciato attoniti i colleghi e gli amici di lavoro di Samuele e gettato nell'angoscia i familiari e gli amici della città dei papi.

Sui social "L'associazione Diritto alla Salute" partecipa commossa al dolore della famiglia e della collega Maria Pia Ciprani per la tragica e prematura scomparsa del fratello Samuele: «Fatti così cruenti non dovrebbero mai accadere, lasciando nel più totale sconforto intere famiglie e amici a loro vicino. Ciao Samuele, che la terra ti sia lieve». Quest'anno gli incidenti stradali che hanno visto coinvolti motociclisti sono stati un numero rilevante. Tornando a Samuele Ciprani, saranno le indagini a chiarire le cause del tragico schianto.

Intanto la salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.