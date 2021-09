Incidente sulla Sora-Avezzano pochi minuti fa. A piombare sul posto la macchina dei soccorsi. È stato necessario l'arrivo anche dell'eliambulanza. Ancora non si hanno maggiori dettagli circa il numero dei veicoli coinvolti e la gravità stessa del sinistro. Teatro dell'incidente il tratto di superstrada tra le uscite Sora Centro e Sora Nord. L'importante via, che collega il Lazio con l'Abruzzo, in questo tratto interessato dal sinistro è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso.