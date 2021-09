La nuova settimana si apre con 4 soli positivi al Covid.

Il dato risente del ridotto numero di tamponi (217, il minimo dai 200 del 3 giugno). Si torna così al 16 e 23 agosto, quando anche allora se ne contarono 4.

Con questi numeri si più che dimezza il tasso di positività, che passa in 24 ore dal 3,95% all'1,84%.

Cala pure l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti, a 24,74, lo stesso valore di lunedì scorso.



La giornata

I 4 nuovi positivi si hanno a Frosinone, Sgurgola, Sora e Trevi nel Lazio. Nel conto ci sono 12 negativizzati, nessun deceduto e 13 ricoverati, in crescita di un'unità rispetto a domenica. Dai 2 casi del 13 luglio che non se ne contavano così pochi A settembre sono 482 i positivi accertati dalla Asl di Frosinone a una media di 17,85 al giorno. Netto lo stacco rispetto ad agosto, conclusosi a 31,67 di media, anche se luglio era a 12,38. Negli ultimi sette giorni Frosinone e Veroli ha 12 positivi, Sgurgola 11, Ferentino 8, Cassino 7, Amaseno, Bovile Ernica, Ceccano e Monte San Giovanni Campano 5. Nei sette giorni precedenti, invece, i casi erano 16 a Frosinone, 11 a Ferentino, 10 a Veroli, 6 ad Alatri, 5 a Ceccano, Ceprano, Esperia e Sora.



Gli indicatori

Rispetto alle 24 ore precedenti diminuiscono il tasso di positività e l'incidenza per 100.00 abitanti a sette giorni.

Il primo valore passa dal 3,95% di domenica all'1,84% di ieri. La scorsa settimana, peraltro, è stata archiviata a una media di 3,15%, la migliore dal 2,77% del periodo 19-25 luglio. Da allora, infatti, l'andamento era stato il seguente: 5,03% dal 26 luglio al 1° agosto, 7,06% dal 2 all'8 agosto, 7,79% dal 9 al 15 agosto, 6,16% dal 16 al 22 agosto, 6,64% dal 23 al 29 agosto, 5,08% dal 30 agosto al 5 settembre, 4,47% dal 6 al 12 settembre, 4,34% dal 13 al 19 settembre, 3,15% dal 20 al 26 settembre. La media di settembre è del 3,46%, quella di agosto del 6,80%, quella di luglio dell'1q,93%, mentre giugno si è chiuso sotto l'uno a 0,99%. L'incidenza per 100.000 abitanti è la stessa di lunedì scorso a 24,74.

Domenica era 25,37, sabato 24,95, venerdì (che poi è il giorno del calcolo ufficiale di questo indicatore) 26, giovedì 25,79, mercoledì 25,37 e martedì 23,69.

Il dato dell'incidenza si è ormai stabilizzato dal 12 settembre oscilla tra 23,69 e 26. L'ultima volta oltre 50, il valore limite per un corretto tracciamento dei casi, è stata il 16 agosto con 52,41, mentre l'ultima giornata in tripla cifra è stata il 1° maggio con 100.



I guariti e i malati

La crescita del numero dei guariti subisce un lieve ridimensionato con 12. La passata settimana non si era mai andati sotto i 14 con un massimo di 40 guariti martedì 21. Meno di 12 guariti si contano solo il 5 agosto con 7 negli ultimi mesi. Risalgono di un'unità invece i ricoveri in ospedale. Dai 12 di domenica si è tornati a 13, lo stesso valore del 20 settembre. Da lì se ne sono contagiati 14 il 21 e 22 settembre, 16 il 23 settembre, ancora 14 l'indomani e 12 dal 25 a l 26 settembre. Da inizio mese il massimo di ricoverati è stato di 21 dal 10 al 12 settembre.



Le vittime

Nessun decesso in provincia di Frosinone per Covid anche ieri. Il totale resta a 670. Sono 17 i giorni consecutivi senza vittime. A settembre finora se ne conta una sola. Ad agosto i morti erano stati 4.