Attimi di paura oggi pomeriggio a Terracina, dove all'interno di un parco pubblico in via De Angelis, a ridosso della scuola Giovanni Paolo II, un bimbo di poco più di 3 anni è caduto mentre giocava ed ha battuto la testa, perdendo conoscenza. L'incidente si è verificato poco prima delle 18, in un'area verde comunale che è sempre molto frequentata da famiglie con bambini e giovani sportivi.

I sanitari del 118, accorsi immediatamente per prestare soccorso al bimbo, hanno ritenuto subito necessario allertare l'eliambulanza che è atterrata sul posto poco dopo, coordinata da polizia e carabinieri che hanno per questo inibito il transito dei veicoli. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù di Roma.