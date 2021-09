Lunghe code, traffico congestionato e rallentamenti stimati di circa mezz'ora sulla superstrada Sora - Frosinone in direzione Sora. I disagi iniziano in territorio verolano, all'altezza dello svincolo Boville - Veroli. A causare l'ingorgo un incidente, fortunatamente non grave. Uno scontro tra un furgone e una Ford Fiesta ha fatto scattare l'allarme: sul posto una vettura dei carabinieri e un'ambulanza che però è ripartita vuota, in quanto non si sono registrati feriti. Criticità per gli automobilisti che troveranno su quel tratto circa 3 km di coda. È comunque previsto tra poco un regolarizzarsi del traffico.