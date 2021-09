L'abate di Montecassino dom Donato Ogliari e la comunità monastica annunciano con gioia l'ordinazione sacerdotale di dom Alessandro Trespioli per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di monsignor Vittorio Francesco Viola arcivescovo vescovo emerito di Tortona, Segretario della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti. Il rito è stato celebrato sabato nella cattedrale di Montecassino.

Dom Alessandro è nato a Novi Ligure il 18 aprile del 1983. Ha frequentato il liceo Classico conseguendo poi il diploma in organo al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova nel 2009. Ha frequentato il Conservatorio di Torino diplomandosi in musica corale e direzione di coro nel luglio 2012. Nello stesso anno è entrato in monastero a Montecassino come postulante e il 22 ottobre del 2013 ha avuto inizio il suo noviziato durante il quale, oltre ad approfondire gli studi, ha collaborato nella falegnameria del monastero alla realizzazione di icone e in biblioteca nell'assistenza a studiosi e studenti nelle loro ricerche.

Ha continuato gli studi al pontificio Ateneo S.

Anselmo, dove ha frequentato il biennio di filosofia e il triennio di teologia, conseguendo brillantemente il diploma di baccalaureato. Ora sta completando i corsi presso l'Istituto Monastico per l'ottenimento della licenza in sacra teologia. In monastero ricopre l'ufficio di bibliotecario, di responsabile della liturgia, di organista e di maestro di coro.