Bonificata l'area di via San Giovanni Battista a Pontecorvo. Nei giorni scorsi è stata messa in campo l'azione di messa in sicurezza per la zona che per molto tempo era rimasta priva di manutenzione. A comunicare i lavori è stato il sindaco Rotondo. Un'azione molto attesa dai cittadini che in diverse occasioni avevano segnalato i disagi. Per questo motivo è stata avviata un'apposita azione con il taglio di alcune zone di boscaglia che creavano degrado oltre che pericolo.

«È iniziata la bonifica di una importante area in via San Giovanni Battista, in pieno tratto urbano - spiega il sindaco - Un intervento atteso che riporta decoro, sicurezza e igiene». Interventi che vanno a unirsi a quelli programmati sulle strade comunali che consentono di riportare in sicurezza molte arterie di collegamento interne della città che sono particolarmente pericolose.

Per questo motivo l'amministrazione ha avviato lavori su molte strade comunali, alcuni grazie a fondi propri altri con finanziamenti che sono stati reperiti, interventi iniziati in estate e che sono ancora in fase di svolgimento. Infatti le strade oggetto di questo progetto, che è ancora in fase di evoluzione, sono molte e in un elenco in costante aggiornamento.